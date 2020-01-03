Київське “Динамо” отримає €200 тисяч за оренду Сідклея - ЗМІ

Бразильський футбольній клуб “Корінтіанс” домовився з київським “Динамо” про річну оренду 26 річного захисника Сідклея.

Як повідомляє Globo Esporte, сума оренди, яка стартувала приблизно з 1 мільйона євро, була узгоджена у розмірі 200 тисяч євро з пріоритетом придбання футболіста в кінці оренди.

Очікується, що Сідклей підпише контракт вже наступного тижня і приєднається до команди на передсезонному зборі в США.

Бразильський захисник "Динамо" в нинішньому сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 результативні передачі в 23 матчах. Контракт Сідклея з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

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