“Динамо” планує продати вісьмох легіонерів — ЗМІ

Наступного року київський футбольний клуб “Динамо” планує масштабне оновлення складу.

Перш за все, "Динамо" планує продати багатьох легіонерів. Про це повідомляє FC Dynamo Nation.

“Відомо, що клуб бажає продати захисників Томаша Кендзеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Йосипа Піварича, Сідклея, півзахисника Мохамеда Кадірі, форвардів Жерсона Родрігеса та Франа Соля. Звісно, “Динамо” розглядатиме різні варіанти трансферів, але клуб хоче саме повноцінно розстатися з ними”, - йдеться в повідомленні.

Всі названі футболісти не входять у плани тренерського штабу з різних причин.

Нагадаємо, підопічні Олексія Михайличенка у першій частині сезону припинили виступи в Лізі Європи, де фінішували третіми в групі. В українській Прем’єр-лізі кияни наразі посідають 2 місце.