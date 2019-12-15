"Динамо" обіграло "Десну" і повернулося на друге місце у футбольній Прем'єр-лізі
Віктор Циганков забив м'яч на 25-й хвилині після швидкої атаки "біло-синіх" правим флангом, повідомляє Укрінформ.
На останніх секундах зустрічі пенальті не реалізував хавбек киян Беньямін Вербич (90+4).
Динамівці завершують 2019-й на другому місці турнірної таблиці національної першості.
Завершиться 18-й тур у неділю, 15 грудня, поєдинком "Дніпра-1" та "Олександрії".
Результати інших поєдинків:
ФК "Львів" - "Колос" (Ковалівка) - 3:2
голи: Ренан (13-а хвилина), Микита Татарков (32, з пенальті), Альваро (73) - Вадим Парамонов (29), Володимир Лисенко (90+4).
"Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2
голи: Богдан Леднєв (61) - Жуніор Мораес (54), Марлос (83, з пенальті).
"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 1:2
голи: Шахаб Захедітабар (49), В'ячеслав Чурко (53, з пенальті), Ілля Путрія (89).
"Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) - 2:1
голи: Луїзау (30), Денис Васін (42, з пенальті) - Александру Бойчук (39).
Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок (після 18-ти матчів), "Динамо" - 36 (18), "Зоря" - 34 (18), "Десна" - 33 (18), "Олександрія" - 30 (17), "Маріуполь" - 22 (18), "Колос" - 20 (18), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (18), "Львів" - 15 (18), "Ворскла" - 14 (18), "Карпати" - 11 (18).