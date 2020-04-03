Президент Федерації тенісу Іспанії: Турніри повернуться восени

Президент Федерації тенісу Іспанії Мігель Діас поділився очікуваннями від відновлення сезону-2020 року, який припинили через пандемію коронавірусу.

Діас вважає, що тенісні турніри можуть відновитися восени, в останній чверті сезону, повідомляє видання Sport24.co.za.

"Думаю, ми побачимо теніс в останній чверті сезону. Це може статися за участю уболівальників або без них, але гравці повернуться на корти. Нам довелося відкласти десятки турнірів, які були заплановані в календарі. Серед них змагання у Мадриді, Барселоні та на Мальйорці. Крім того, не можна забувати й про перенесення Roland Garros і скасування Вімблдону", - сказав очільник іспанського тенісу.

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На відміну Вімблдонського тенісного турніру, Діас, зокрема, відреагував так: "Це було логічне рішення. Упевнений, що у нишішній ситуації теніс поки є другорядим".