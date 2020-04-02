Міжнародна тенісна федерація подовжила паузу у змаганнях до середини липня
Про це повідомляє БТУ.
"Після оголошення про скасування Вімблдону, а також спільної заяви ATP і WTA про подовження паузи до 13 липня у зв'язку з пандемією COVID-19, ITF також прийняла рішення скасувати турніри до цієї дати", - йдеться в повідомленні.
Крім скасування професійних турнірів ITF World Tennis Tour, юніорських турнірів, змагань ITF Seniors Tour і турнірів серед тенісистів-колясочників, також перенесуть чемпіонат світу з пляжного тенісу і зональні турніри в Кубку Девіса і Кубку Федерації.
Як повідомлялося, 1 квітня тенісні організації слідом за скасуванням Вімблдону-2020 прийняли спільне рішення повністю пропустити трав'яний відрізок сезону. Жіноча тенісна асоціація (WTA) і Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) відклали дату відновлення сезону до 13 липня.
Раніше тенісний сезон призупинили до 7 червня через пандемію коронавірусу.
Фото: btu.org.ua