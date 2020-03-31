Бій Усик – Чісора попередньо перенесли на липень

Бій між українським боксером суперважкої ваги Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою попередньо перенесли на липень.

Про це повідомляє промоутерська компанія K2 Promotions в Instagram.

"Бій Олександра Усика з Дереком Чісорою перенесено у зв‘язку з епідемією COVID-19 у світі. За словами промоутера Олександра Красюка, бій попередньо перенесено на липень. Однак, все залежатиме від ситуаціі у світі", - йдеться в повідомленні.

Поєдинок Усик - Чісора планували провести 23 травня на лондонській "Арені О2". Рішення про перенесення бою прийняли в зв'язку з тим, що британська комісія з контролю за боксом через пандемію коронавірусу заборонила проводити будь-які спортивні змагання в країні до кінця травня.

Для українського ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика цей поєдинок стане серйозним іспитом, адже його суперник залишається в еліті хевівейта. Британцю перемога над українським боксером дозволить знову претендувати на чемпіонський бій, а також заробити серйозні гроші.

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Як повідомлялося, раніше промоутер Едді Гірн підтвердив, що переможець пари Усик - Чісора зможе в кінці року провести бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі в жовтні 2019 року. Тоді він переміг Чазза Візерспуна технічним нокаутом.