Чісора за бій з Усиком отримає £2 мільйони гонорару плюс відсотки

ЗМІ дізналися суму гонорару 36-річного британського боксера Дерека Чісори за бій проти українця Олександра Усика.

За інформацією Mixspoгt.pro, гарантований контракт Дерека Чісори в цьому поєдинку складе 2 мільйони фунтів стерлінгів плюс відсоток відрахувань від платної трансляції бою на території Британії.

Бій Чісора — Усик відбудеться 23 травня в Лондоні на 20-тисячній “О2 Арена”.

Для українського ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика цей поєдинок стане серйозним іспитом, адже його суперник залишається в еліті хевівейта.

Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня 2019 року перемогою над американцем Чазом Візерспуном. Гонорар за бій проти маловідомого боксера та нечислені рекламні контракти дозволили йому заробити 1,2 млн доларів.

Британцю перемога над українським боксером дозволить знову претендувати на чемпіонський бій, а також заробити серйозні гроші. Як повідомлялося, мегафайт у Британії показуватимуть у форматі pay-per-view (плати та дивись). На цих відсотках Чісора може заробити близько 1 млн фунтів.