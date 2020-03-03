Чісора за бій з Усиком отримає £2 мільйони гонорару плюс відсотки

Чісора за бій з Усиком отримає £2 мільйони гонорару плюс відсотки

Укрінформ
ЗМІ дізналися суму гонорару 36-річного британського боксера Дерека Чісори за бій проти українця Олександра Усика.

За інформацією Mixspoгt.pro, гарантований контракт Дерека Чісори в цьому поєдинку складе 2 мільйони фунтів стерлінгів плюс відсоток відрахувань від платної трансляції бою на території Британії.

Бій Чісора — Усик відбудеться 23 травня в Лондоні на 20-тисячній “О2 Арена”.

Для українського ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика цей поєдинок стане серйозним іспитом, адже його суперник залишається в еліті хевівейта.

Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі 12 жовтня 2019 року перемогою над американцем Чазом Візерспуном. Гонорар за бій проти маловідомого боксера та нечислені рекламні контракти дозволили йому заробити 1,2 млн доларів.

Читайте також: Бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні

Британцю перемога над українським боксером дозволить знову претендувати на чемпіонський бій, а також заробити серйозні гроші. Як повідомлялося, мегафайт у Британії показуватимуть у форматі pay-per-view (плати та дивись). На цих відсотках Чісора може заробити близько 1 млн фунтів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-