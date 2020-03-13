Боксери Усик і Чісора провели першу дуель поглядів

Український боксер Олександр Усик і британець Дерек Чісора провели першу дуель поглядів перед боєм, який відбудеться 23 травня.

Поєдинок між боксерами пройде у Лондоні на "О2 Арені" під час вечора боксу, який транслюватимуть DAZN і Sky Sports.

Для українського ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика цей поєдинок стане серйозним іспитом, адже його суперник залишається в еліті хевівейта. Британцю перемога над українським боксером дозволить знову претендувати на чемпіонський бій, а також заробити серйозні гроші.

Як повідомлялося, раніше промоутер Едді Гірн підтвердив, що переможець пари Усик - Чісора зможе в кінці року провести бій проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі в жовтні 2019 року. Тоді він переміг Чазза Візерспуна технічним нокаутом.