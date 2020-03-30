ФБУ оголосила конкурс на дизайн чемпіонських перснів

Федерація баскетболу України вирішила посилити нагородний комплект для чемпіонів вітчизняної Суперліги.

Починаючи з нинішнього сезону, чемпіон України отримає чемпіонський перстень, повідомляє пресслужба федерації.

ФБУ знайшла спонсора, який нагородить чемпіона сезону-2019-2020 цінними перснями.

Найближчими днями чемпіон України – БК "Дніпро", як і всі призери чемпіонату, отримає медалі, кубки та індивідуальні нагороди. А вже на старті нового сезону команда із Дніпра має вперше в історії українського професіонального баскетболу приміряти чемпіонські персні. Скоріш за все, ця церемонія відбудеться перед початком першого домашнього офіційного матчу "Дніпра" у новому сезоні.

Сьогодні Федерація баскетболу України пропонує дизайнерам взяти участь у конкурсі на кращий макет чемпіонського персня Суперліги. Автор найкращої роботи, окрім статусу переможця конкурсу, зможе взяти участь у церемонії нагородження чемпіонів України.

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Свої роботи бажаючі мають надсилати до 25 квітня на електронну адресу mediaukrbasket@gmail.com