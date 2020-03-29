Суперник збірної України з баскетболу звільнив головного тренера
Укрінформ
Президент федерації баскетболу Словенії Матей Єравец підтвердив, що Радо Тріфунович більше не є головним тренером чоловічої національної збірної.
Про це повідомляє ФБУ.
Єравец також поінформував, що словенська федерація веде переговори з дворазовим чемпіоном Євроліги головним тренером ЦСКА греком Дімітрісом Ітудісом, який, як зазначається, задоволений інтересом збірної Словенії до його персони.
Нагадаємо, збірна Словенії разом з командами Австрії та Угорщини є суперником збірної України по групі кваліфікації Євробаскету-2021.