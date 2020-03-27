Українська чемпіонка світу з дзюдо Білодід закликає підтримувати фізичну форму вдома

Українська чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор із дзюдо Дар'я Білодід закликає співвітчизників залишатися під час карантину вдома і підтримувати фізичну форму.

У своєму Instagram спортсменка продемонструвала фізичні вправи і закликала всіх ділитися своїм домашнім тренуванням із хештегом #тренуємосьразом.

"Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю. І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям, що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберегти своє здоров’я і здоров’я наших рідних - ми повинні залишатися вдома. Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома. Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах із хештегом #тренуємосьразом", - написала Білодід.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли. В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.