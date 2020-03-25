Українські веслувальники достроково завершили збір в Італії через перенесення Олімпіади

Збірна України з веслування на байдарках і каное достроково завершила тренувальний збір в Італії через перенесення Олімпійських ігор-2020. Вже сьогодні команда прибуде до Києва.

Про це повідомляє пресслужба Федерації каное України.

"У зв’язку з тим, що Олімпійські ігри-2020 перенесено на 2021 рік, збір національної збірної України з веслування, який проходив на італійській Сардінії з 9 березня, був негайно завершений. За планом він мав тривати до 28 березня. Вже сьогодні команда приземлиться в Києві", - йдеться в повідомленні.

За словами головного тренера збірної України Юрія Чабана, спортсмени продовжать підготовку на місцях за індивідуальним планом після 14-денної самоізоляції.

Жодного заходу з веслування, а також НТЗ, під час дії карантину не проводитимуть.

Як повідомлялося, вчора прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що домовився з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом про відтермінування Олімпійських ігор-2020 у Токіо приблизно на рік через пандемію коронавірусу. Олімпійські ігри мають відбутися не пізніше літа 2021 року.

Фото: ФКУ