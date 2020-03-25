Український гімнаст Верняєв прокоментував перенесення Олімпіади-2020

Чемпіон Олімпіади-2016 на брусах український гімнаст Олег Верняєв прокоментував перенесення Ігор-2020 на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Олег Верняєв у коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що для гімнастів важлива м'язова пам'ять, а якщо карантин затягнеться до квітня або травня, то потім буде важко відновитися, за місяць не набрати форму.

"Це на 100% очевидне рішення. …Тут вже йде питання інтересів здоров'я людства, а не просто спорту. Ще один плюс перенесення - це час на підготовку. Як готуватися до Олімпійських Ігор, якщо я 9 днів вже не тренуюся? У мене не той вид спорту, коли можна потренуватися вдома і не забути гімнастику. У нас зовсім інше. Для нас важлива м'язова пам'ять. Повірте, це дуже складно. Я два роки після операції відновлювався.

Якщо карантин затягнеться до квітня або травня, то потім дуже важко відновитися. За місяць ти не набереш форму. В цьому плані може і краще, що перенесли Олімпіаду на наступний рік, тому що буде купа змагань.

У нас до кінця не пройшли відбори на Олімпійські Ігри на Кубках світу. Якби залишили Олімпіаду, як і планувалося в липні-серпні, то виходить, потрібно Кубки світу проводити в червні. Це дуже складно гімнасту підвести себе так, щоб змогти відібратися, адже конкуренція велика, і відразу ж виступити на Іграх", - сказав Верняєв.

Як повідомлялося, вчора прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що домовився з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом про відтермінування Олімпійських ігор-2020 у Токіо приблизно на рік через пандемію коронавірусу. Олімпійські ігри мають відбутися не пізніше літа 2021 року.