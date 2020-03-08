Верняєв виграв «срібло» на етапі Кубка світу в США

В Мілуокі наш гімнаст посів друге місце у багатоборстві.

Український гімнаст Олег Верняєв виборов срібну медаль в багатоборстві на першому етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в американському місті Мілуокі, повідомляє Укрінформ.

У чоловічих змаганнях перемогу здобув американець Сем Мікулак з сумою 85,332. На другому місці Олег Верняєв - 83,064. На третьому британець Джеймс Холл з сумою 82,999.

Український гімнаст йшов лідером після успішного виконання вправ на коні, на кільцях і опорного стрибка. Однак, помилки на паралельних брусах, перекладині і у вільних вправах не дозволили Верняєву втримати перше місце. У підсумку, українець став другим, а переможцем багатоборства став американець Сем Мікулак.

21-го березня в Штутгарті (Німеччина) Олег Верняєв виступатиме на другому етапі Кубка світу.

А на етапі Кубка світу в окремих видах в Баку (Азербайджан) з 12 по 15 березня виступатимуть троє українців – Анастасія Бачинська, Ангеліна та Ігор Радівілові.