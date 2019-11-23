Верняєв виграв «бронзу» на етапі Кубка світу

Український гімнаст показав третій результат у вправах на коні.

Український гімнаст Олег Верняєв завоював «бронзу» на етапі Кубка світу в Котбусі (Німеччина), повідомляє XSport.

23 листопада пройшов перший день фіналів. Поки єдину медаль збірній України приніс Верняєв. На коні українець набрав 14,866 бала (6,6 складність + 8,266 виконання).

У вправах на кільцях Ігор Радівілов посів сьоме місце - 14,366 бала (6,0 складність + 8,366 виконання). Ангеліна Радівілова стала восьмою в опорному стрибку (13,699 балів), а Діана Варинська залишилася за крок від медалі, показавши четвертий результат на різновисоких брусах, - 14,266 бали (6,0 складність + 8,266 виконання).

24 листопада відбудуться ще п'ять фіналів. У чоловіків: опорний стрибок (Радівілов), бруси (Верняєв, Пахнюк) і перекладина. У жінок: колода (Бачинська, Варинська) і вільні вправи (Бачинська, Радівілова).

Відзначимо, що Ігор Радівілов йде на першому місці в загальному заліку Кубка світу в опорному стрибку.

Нагадаємо, на минулому чемпіонаті світу Радівілов завоював «бронзу» в опорному стрибку, а Верняєв вперше в кар'єрі став призером в багатоборстві.