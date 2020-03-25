Президент ФЛАУ запевнив, що атлети зможуть повернутися до України попри карантин

Президент ФЛАУ запевнив, що атлети зможуть повернутися до України попри карантин

Укрінформ
Глава Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул розповів про роботу, яку проводить організація для повернення українських спортсменів з-за кордону.

Ігор Гоцул в коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що ФЛАУ перебуває в постійному співробітництві з профільним міністерством з цього приводу, і нещодавно кілька спортсменів змогли повернутися додому.

"Ми перебуваємо в постійному співробітництві з профільним міністерством з цього приводу. Також з посольствами України в тих державах, де знаходяться наші спортсмени. Навіть недавно кілька наших спортсменів поверталися, ми змогли це питання вирішити. Буквально протягом трьох-чотирьох днів.

Упевнений, ми і надалі зможемо це зробити, хоча це і ризик, беручи до уваги вірус в таких умовах. Нам хочеться вберегти спортсменів", - сказав Гоцул.

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Нагадаємо, що 96 українських легкоатлетів та їх тренерів готувалися до Олімпіади за кордоном, проте вчора стало відомо, що Ігри-2020 перенесли на 2021 рік.

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