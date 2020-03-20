Чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві перенесли через коронавірус

Чемпіонат Європи-2020 по бадмінтону в Києві не відбудеться у заплановані терміни через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили федерації бадмінтону України і Європи.

Вперше в історії України доручено право приймати чемпіонат Європи з бадмінтону. Планувалося, що турнір пройде в київському Палаці спорту з 21 по 26 квітня. Ці змагання мали стати вирішальними у відборі на Олімпійські ігри-2020 у Токіо (Японія). Швидше за все, турнір пройде пізніше.

Ситуацію прокоментував президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров: "У непростий для всього світу час ми спільно з нашими міжнародними партнерами прийняли непросте, однак єдине правильне рішення - перенести чемпіонат Європи з бадмінтону. Наша команда натхненно працювала над підготовкою чемпіонату, зробили чимало. Ми були повністю готові прийняти змагання європейської першості на найвищому рівні. Однак ми не можемо ризикувати здоров'ям спортсменів і уболівальників. Підкреслюємо, що за підтримки європейських партнерів чемпіонат Європи з бадмінтону пройде в Києві, як і було заплановано. Про дату ми повідомимо додатково".

Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром континенту в цьому виді спорту. Планувалося, що 288 спортсменів розіграють 5 комплектів медалей: у чоловіків і жінок в одиночних і в парних розрядах, а також у змішаній категорії.