Сабо: Вірю, що чемпіонат України з футболу дограють

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України з футболу Йожеф Сабо поділився думкою про поточну ситуацію з переносному Євро-2020 та інших турнірів через епідемію коронавірусу.

Він, зокрема, висловив упевненість, що чемпіонат України дограють, і команди в таблиці розташуються за спортивним принципом, повідомляє Zbirna.com.

"Я оптиміст. Вірю, що ця епідемія незабаром відступить, і команди дограють сезон, адже справедливіше за все, коли місця в турнірній таблиці розподіляються за спортивним принципом. Попереду дев'ять турів і статися може ще все, що завгодно... Євро перенесли на 2021 рік, тому часу має бути достатньо, навіть з урахуванням того, що дозволено ще як мінімум місяць почекати. Спокійно можна проводити тури кожні чотири дні. Таким чином, дев'ять турів можна зіграти за 36 днів, плюс Кубок України та перехідні матчі. Загалом, у півтора місяці ожно спокійно вкластися", - сказав Сабо.