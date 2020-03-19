В УПЛ не виключають, що не зможуть дограти чемпіонат

В такому разі загальні збори УПЛ затвердять нинішню таблицю чемпіонату і «Шахтар» стане переможцем.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, як може завершитися цей сезон, повідомляє телеканал «Футбол».

«Щоб не було дуже стислих термінів, нам потрібно мінімум 1,5 місяці. Якщо буде форс-мажор, що чемпіонат не вдасться дограти, в такому випадку рішення прийматимуть загальні збори, передадуть його виконкому УАФ для затвердження. Така процедура у нас передбачена.

Якщо ми зрозуміємо, що у нас не залишається часу, щоб дограти чемпіонат, то можливо затвердимо остаточно нинішню таблицю УПЛ. Але це питання виноситимемо на загальні збори, будуть дискусії між учасниками змагань, тоді ми прийдемо до якогось рішення.

Читайте також: УПЛ розглядає дату 15 травня для відновлення футбольного чемпіонату

Є кілька варіантів. Це може бути повноцінне догравання, окремі матчі, міні-турнір, щоб визначити деяких переможців. Але потрібно, щоб усі залишилися задоволеними, щоб ніхто потім не намагався б оскаржувати це рішення в якихось кабінетах», - сказав Дикий.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Терміни повернення українського футболу наразі невідомі.

Всі українські команди пішли на карантин на невизначений термін. На вимушену паузу лідером УПЛ пішов «Шахтар», чий відрив від «Зорі» і «Динамо» складає 13 очок. На останньому місці в лізі – «Карпати».