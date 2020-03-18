Завершилися партії другого кола турніру претендентів ФІДЕ на світову шахову корону

В Єкатеринбурзі (Росія), не зважаючи на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, тривають титульні змагання претендентів на світову шахову корону.

У другому колі Фабіано Каруана (США) виграв у Кирила Олексієнка (Росія), Максим Вашьє-Лаграв (Франція) - у Дін Ліженя (Китай), повідомляє Укрінформ.

Внічию зіграли росіяни Ян Непомнящий та Олександр Грищук, китаєць Ван Хао та Аніш Гірі з Голландії.

Турнірне становище: Ван Хао, Вашьє-Лаграв, Каруана, Непомнящий - по 1,5 очка, Грищук - 1, Олексієнко, Гірі - по 0,5, Дін Ліжень - 0.

Завтра - третій тур.

Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.

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Як повідомлялося, в турнірі претендентів, який проходить без глядачів, беруть участь вісім шахістів; змагання завершаться 3 квітня. Переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.

Нагадаємо, Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович.