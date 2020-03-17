В Росії попри пандемію розпочався турнір претендентів на світову шахову корону

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ), яку, як відомо, очолює росіянин Аркадій Дворкович, не зважаючи на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19, вирішила не скасовувати змагання претендентів на світову шахову корону в Єкатеринбурзі (РФ).

У двоколовому турнірі право зустрітися з чинним чемпіоном світу з шахів норвежцем Магнусом Карлсеном виборюють Фабіано Каруана (США), Дін Ліжень, Ван Хао (обидва - Китай), Олександр Грищук, Ян Непомнящий, Кирило Олексієнко (усі - Росія), Максим Вашьє-Лаграв (Франція) та Аніш Гірі (Голландія), повідомляє Укрінформ. Ігрові дні: 17-19, 21-23, 25-27, 29-31 березня, 2-3 квітня. Результати першого туру: Дін Ліжень - Ван Хао - 0:1; Гірі - Непомнящий - 0:1; Грищук - Олексієнко - 0,5:0,5; Вашьє-Лаграв - Каруана - 0,5:0,5. Читайте також: Російський шаховий бенкет під час чуми Призовий фонд змагань складає 500 тисяч євро.