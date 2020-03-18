Претенденти на шахову корону: грати потрібно в безпечний для здоров'я час

Французький гросмейстер Максим Вашьє-Лаграв майже не залишає готель в Єкатеринбурзі (Росія) через загрозу коронавірусу.

На прес-конференції учасники турніру претендентів на світову шахову корону, який, не дивлячись на пандемію COVID-19, проводить в Росії Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ), заявили про своє занепокоєння можливістю заразитися коронавірусною інфекцією в ході змагань, повідомляє Укрінформ.

"Я намагаюся мінімізувати виходи з готелю. Може, тільки на коротку прогулянку, щоб вдихнути свіжого повітря", - цитує Вашьє-Лаграва ТАСС.

За словами французького шахіста, спортсмени з розумінням поставилися до того, що турнір закритий для глядачів у зв'язку з епідеміологічною обстановкою у світі. Крім того, гросмейстери не потискають один одному руки на початку і в кінці партії.

"Звичайно, це трохи дивно - не тиснути руки суперникам, тому що ми всі знаємо, що в шахах на початку партії і після її закінчення гравці тиснуть руки. Це прийнято", - додав він.

Китаєць Ван Хао в свою чергу вважав за краще б, щоб змагання пройшли в інше, більш безпечний для здоров'я час. "І взагалі це досить дивний стан: виступати в турнірі, розуміючи, що будь-яка партія може виявитися останньою", - підкреслив Ван Хао.

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Як повідомлялося, в турнірі претендентів беруть участь вісім шахістів, змагання завершаться 3 квітня. Переможець отримає право в кінці року провести матч за шахову корону з чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсеном.

Фото: © Прес-служба турніру претендентів.