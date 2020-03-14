Біатлон: француженка здобула "золото" у персьюті етапу Кубка світу
Укрінформ
Жюлья Сімон з Франції виграла у суботу золоту медаль у гонці переслідування восьмого етапу Кубка світу з біатлону, що триває в Контіолахті (Фінляндія).
10-кілометрову дистанцію француженка пройшла за 30 хвилин 43,5 секунди і припустилася 2-х промахів на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.
Другою була швейцарка Селіна Гаспарін (17,3 відставання, 4 промахи), третьою - італійка Ліза Віттоцці (+20,9; 4).
Кращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка завершила гонку 24-ю (1 хвилина 53,5 секунди, 3 промахи). Валя Семеренко показала 30-й результат, Вита Семеренко - 35-й.
Завершиться фінський етап Кубка світу з біатлону 15 березня одиночною змішаною та змішаною естафетами.
На фото: Жюлья Сімон.