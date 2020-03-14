Французи зайняли увесь п'єдестал у персьюті етапу Кубка світу

П'ятиразовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад переміг у суботу в гонці переслідування восьмого етапу Кубка світу з біатлону, який триває в Контіолахті (Фінляндія).

12,5-кілометрову дистанцію Фуркад подолав за 31 хвилину 25,4 секунди з трьома промахами на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" та "бронза" також у представників Франції. Кантен Фійон Має має 2,9 секунди відставання і 2 промахи, у Емільєна Жаклена 4,5 секунди відставання, 4 промахи.

Кращим з українців став Дмитро Підручний, який прийшов 16-м (1 хвилини 12,1 відставання, 2 промахи). Артем Прима показав 17-й результат, Руслан Ткаленко - 44-й.

Програму Кубка світу сьогодні продовжить жіноча гонка переслідування на 10 км.

Завершиться фінський етап Кубка світу з біатлону 15 березня одиночною змішаною та змішаною естафетами.

На фото: Мартен Фуркад.