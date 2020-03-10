Євро і Олімпіада під загрозою

В найближчі тижні вирішать долю головних спортивних подій року.

Кожен день через епідемію коронавірусу все більше спортивних змагань скасовують або проводять без глядачів. Хвороба безжально руйнує порядок у світі, серед потерпілих на одному з перших місць – спорт.

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Спорт в Європі: порожні трибуни, переноси і паніка

Поширення епідемії в Італії набуло такого загрозливого розмаху, що влада закрила всю країну на карантин. 9 березня всі спортивні заходи призупинили. У тому числі і футбольний чемпіонат (Серію А). Наш Руслан Малиновський опинився ізольований і навряд чи зможе прилетіти на березневі матчі збірної. Подібну заборону пропонував ввести і міністр охорони здоров'я в Німеччині, але Бундесліга поки тримається.

У Франції введена заборона на проведення масових спортивних заходів - на матчі можуть пускати не більше 1 тисячі чоловік до 15 квітня. Схоже, збірна України буде грати виїзний товариський матч з Францією при порожніх трибунах. Він запланований на 27 березня в Парижі.

Як пишуть італійські ЗМІ, Серія А може звернутися в УЄФА, щоб змістити терміни Євро-2020 на серпень-вересень. Можуть навіть перенести турнір на 2021 рік. Нагадаємо, фінальна частина Євро-2020 повинна пройти з 12 червня по 12 липня в 12 містах різних країн континенту. Одним з приймаючих міст чемпіонату Європи є столиця Італії – Рим.

Суть вимоги в тому, що Італія вже просто фізично не зможе виконати регламентні вимоги УЄФА щодо термінів завершення національного чемпіонату напередодні чемпіонату Європи. Згідно з календарем, останній тур Серії А повинен пройти 24 травня, і це крайній термін за регламентом УЄФА. А в гіршому ж випадку італійську першість поточного сезону взагалі не встигнуть завершити до старту Євро-2020.

До кінця березня УЄФА повинен вирішити долю Євро-2020. Президент організації Александер Чеферін кілька днів тому казав, що чемпіонат відбудеться у запланований термін. Однак, тотальні переноси матчів і панічний настрій на континенті роблять свою справу. Наразі, план «Б» - турнір проведуть без глядачів. Звісно, фінансові втрати очікуються величезні.

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В Токіо поїдуть лише телевізійники?

Під загрозою не лише Євро, але Олімпіада в Токіо, яка запланована на липень-серпень. В Японії, як і в Італії, один з головних осередків коронавірусу. Якщо ситуація не покращиться до травня, то змагання можуть перенести або зовсім скасувати.

На відміну від Європи і Східної Азії в решті світу спортивне життя не завмирало. Втім, погані новини прийшли зі США. Вперше в історії через епідемію скасували великий тенісний турнір. Постраждав Мастерс в Індіан-Веллс, який неофіційно називають п'ятим турніром Grand Slam. Подібний крок означає, що під загрозою спортивні турнірі в усіх куточках світу.

Запалення олімпійського вогню в Греції відбудеться без глядачів, але куди гірше, що організатори змушені відміняти ліцензійні турніри. Скажімо, вже перенесені змагання у баскетболістів та дзюдоїстів. Якщо так піде далі, відбір на Олімпіаду можуть або відмінити, або спростити. Наприклад, ліцензії отримуватимуть згідно з актуальним рейтингом.

Оргкомітет Токіо-2020 сьогодні також розглядає проміжний варіант проведення змагань без глядачів. На думку організаторів, це коштуватиме Японії 850 мільйонів доларів збитків. Однак, це краще ніж «заморожувати» Ігри на невизначений термін.

Святослав Василик, Київ