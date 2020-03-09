УЄФА заборонив рукостискання перед матчами єврокубків

Усі найближчі матчі ЛЧ і ЛЄ можуть пройти без глядачів.

УЄФА оголосив про вжиття заходів у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в світі. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, прийнято рішення скасувати передматчеві рукостискання в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

УЄФА вдався до такого кроку відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка порадила це через епідемію коронавірусу. Про скасування цієї заборони повідомлять окремо.

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Також наголошується, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Валенсією» і «Аталантою» зіграють без глядачів. Рішення щодо гри між «ПСЖ» і дортмундською «Борусією» ще не прийнято, але цей матч також може відбутися на закритому для уболівальників стадіоні.