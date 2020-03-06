Два матчі футбольних єврокубків пройдуть без глядачів через коронавірус
Укрінформ
Офіційний сайт УЄФА повідомляє, що відповідно до рішень, прийнятих державними органами Італії та Іспанії, два єврокубкові матчі наступного тижня пройдуть без глядачів.
У Лізі чемпіонів мова йде про гру-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Валенсія" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія), яка запланована на 10 березня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Називається також поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи "Інтер" (Італія) - "Хетафе" (Іспанія). Гра має пройти 12 березня.
Без глядачів на трибунах також пройдуть матчі Юнацької ліги УЄФА, які мають відбутися в Італії наступного тижня.
Ці рішення пов'язані із заходами, що стосуються коронавірусу.