"Колос" і "Шахтар" забили 7 м'ячів у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти донецького "Шахтаря" вирвали перемогу у ковалівського "Колоса" у поєдинку 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Результативний матч на київській "Оболонь-Арені" завершився з рахунком 4:3 на користь "гірників", повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Вадим Мілько (37, 76, з пенальті) та Віталій Гавриш (67, з пенальті) - у складі "Колоса"; Тайсон (12, з пенальті), Жуніор Мораєс (31, 81) і Тете (60) - у "Шахтаря".

Результати інших поєдинків туру:

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 1:0

гол: Олександр Філіппов (37-ма хвилина);

"Ворскла" (Полтава) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0

гол: Владислав Кулач (63, з пенальті);

"Олександрія" - "Динамо" (Київ) - 1:3

голи: Дмитро Гречишкін (65, з пенальті) - Артем Шабанов (45), Віталій Буяльський (60), Віталій Миколенко (85);

"Львів" - "Карпати" (Львів) - 0:0;

"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 3:0

голи: Олексій Чичиков (68, 88), Сергей Булеца (81).

Становище команд : "Шахтар" - 59 очок, "Динамо" - 45, "Зоря" - 43, "Десна" - 42, "Олександрія" - 37, "Колос" - 26, "Дніпро-1" - 25, "Маріуполь" - 25, "Львів" - 20, "Ворскла" - 20, "Олімпік" - 18, "Карпати" - 13.