"Дніпро-1" у більшості розгромив "Маріуполь" у чемпіонаті України з футболу

Черговий, 22-го тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги завершився перемогою "Дніпра-1" над "Маріуполем".

Матч на "Дніпро-Арені" закінчився з рахунком 3:0 на користь господарів поля, повідомляє Укрінформ.

Перемогу "Дніпру-1" принесли голи Олексія Чичикова (68 і 88-а хвилини) та Сергія Булеци (81).

"Маріуполь" догравав поєдинок без трьох гравців: на 23-й хвилині червону картку отримав Сергій Чоботенко, на 39-й хвилині за друге попередження поле залишив Сергій Яворський, а на 75-й - Данило Ігнатенко.

Результати інших поєдинків:

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 1:0

гол: Олександр Філіппов (37-ма хвилина);

"Ворскла" (Полтава) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0

гол: Владислав Кулач (63, з пенальті);

"Олександрія" - "Динамо" (Київ) - 1:3

голи: Дмитро Гречишкін (65, з пенальті) - Артем Шабанов (45), Віталій Буяльський (60), Віталій Миколенко (85);

"Львів" - "Карпати" (Львів) - 0:0;

"Колос" (Ковалівка) - "Шахтар" (Донецьк) - 3:4

голи: Вадим Мілько (37, 76, з пенальті), Віталій Гавриш (67, з пенальті) - Тайсон (12, з пенальті), Жуніор Мораєс (31, 81), Тете (60).

Становище команд : "Шахтар" - 59 очок, "Динамо" - 45, "Зоря" - 43), "Десна" - 42, "Олександрія" - 37), "Колос" - 26, "Дніпро-1" - 25, "Маріуполь" - 25, "Львів" - 20, "Ворскла" - 20, "Олімпік" - 18, "Карпати" - 13.