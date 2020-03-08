Львівське дербі у футбольній Прем'єр-лізі України завершилося безгольовою нічиєю
Матч на стадіоні "Україна" у Львові завершився внічию - 0:0, повідомляє Укрінформ.
На останніх хвилинах поєдинку 28-річний бразильський півзахисник "Львова" Жонатан отримав другу жовту картку, залишивши номінальних господарів у меншості.
Заключні матчі туру розпочнуться о 17.00. "Дніпро-1" приймає "Маріуполь", а ковалівський "Колос" - донецький "Шахтар".
Результати інших поєдинків:
"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 1:0
гол: Олександр Філіппов (37-ма хвилина);
"Ворскла" (Полтава) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0
гол: Владислав Кулач (63, з пенальті);
"Олександрія" - "Динамо" (Київ) - 1:3
голи: Дмитро Гречишкін (65, з пенальті) - Артем Шабанов (45), Віталій Буяльський (60), Віталій Миколенко (85).
Становище команд : "Шахтар" - 56 очок (після 21-ї гри), "Динамо" - 45 (22), "Зоря" - 43 (22), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 37 (22), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 25 (21), "Дніпро-1" - 22 (21), "Львів" - 20 (22), "Ворскла" - 20 (22), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 13 (22).