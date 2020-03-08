Львівське дербі у футбольній Прем'єр-лізі України завершилося безгольовою нічиєю

Львівське дербі у футбольній Прем'єр-лізі України завершилося безгольовою нічиєю

Укрінформ
Чергова зустріч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між ФК "Львів" і львівськими "Карпатами" не виявила переможця.

Матч на стадіоні "Україна" у Львові завершився внічию - 0:0, повідомляє Укрінформ.

На останніх хвилинах поєдинку 28-річний бразильський півзахисник "Львова" Жонатан отримав другу жовту картку, залишивши номінальних господарів у меншості.

Заключні матчі туру розпочнуться о 17.00. "Дніпро-1" приймає "Маріуполь", а ковалівський "Колос" - донецький "Шахтар".

Результати інших поєдинків:

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ) - 1:0 

гол: Олександр Філіппов (37-ма хвилина);

"Ворскла" (Полтава) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0 

гол: Владислав Кулач (63, з пенальті);

"Олександрія" - "Динамо" (Київ) - 1:3 

голи: Дмитро Гречишкін (65, з пенальті) - Артем Шабанов (45), Віталій Буяльський (60), Віталій Миколенко (85).

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Становище команд : "Шахтар" - 56 очок (після 21-ї гри), "Динамо" - 45 (22), "Зоря" - 43 (22), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 37 (22), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 25 (21), "Дніпро-1" - 22 (21), "Львів" - 20 (22), "Ворскла" - 20 (22), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 13 (22).

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