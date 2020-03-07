"Динамо" перемогло "Олександрію" в чемпіонаті УПЛ

Футболісти київського "Динамо" обіграли в гостях "Олександрію" (3:1) у 22-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на стадіоні "Ніка" в Олександрії забили: Артем Шабанов (45-та хвилина), Віталій Буяльський (60) та Віталій Миколенко (85) - у киян; Дмитро Гречишкін (65, з пенальті) - у господарів поля, повідомляє Укрінформ.

Вилучення: Олексій Довгий ("Олександрія", 47).

Сьогодні відбулися ще два матчі. Чернігівська "Десна" перемогла вдома луганську "Зорю" - 1:0. М'яч на на арені ім. Юрія Гагаріна забив Олександр Філіппов (37).

Вилучення: Олексій Гуцуляк ("Десна", 21) - Максим Луньов ("Зоря", 45+4).

Паралельний поєдинок на стадіоні ім. Олексія Бутовського у Полтаві між "Ворсклою" та донецьким "Олімпіком" також завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. З пенальті на 63-й хвилині відзначився Владислав Кулач.

Вилучення: Андрій Кравчук ("Олімпік", 79).

Завершиться 22-й тур у неділю, 8 березня, поєдинками "Львова" з львівськими "Карпатами" (початок о 14.00, транслюватиме телеканала "Футбол 1"), "Дніпра-1" з "Маріуполем" (17.00, "Уніан-ТВ"), ковалівського "Колоса" з донецьким "Шахтарем" (17.00, "Футбол 1").

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Становище команд : "Шахтар" - 56 очок (після 21-ї гри), "Динамо" - 45 (22), "Зоря" - 43 (22), "Десна" - 42 (22), "Олександрія" - 37 (22), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 25 (21), "Дніпро-1" - 22 (21), "Ворскла" - 20 (22), "Львів" - 19 (21), "Олімпік" - 18 (22), "Карпати" - 12 (21).