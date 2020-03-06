Українець Довбик вийшов до півфіналу Кубка Данії з футболу
Укрінформ
22-річний український футбольний форвард клубу "Сендер'юск" (Гадерслев) Артем Довбик разом із партнерами зробив ще один крок до фіналу Кубка Данії.
У чвертьфінальному поєдинку "Сендер'юск" обіграв у гостях команду "Рандерс" - 2:1, повідомляє Zbirna.com.
У півфінальній зустрічі, яка відбудеться 22 березня, клуб Довбика гратиме з "Горсенсом".
Нинішнього сезону уродженець Черкас провів у складі данської команди 24 матчі, забив 10 м'ячів і відзначився двома результативними передачами.