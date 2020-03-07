Біатлон: норвежки виграли естафету Кубка світу, Україна - четверта

Біатлоністки збірної Норвегії здобули у суботу "золото" в естафеті 4х6 км на етапі Кубка світу в Нове-Место (Чехія).

Переможниці фінішували з часом 1 година 9 хвилин 14,8 секунди і припустилися 8 промахів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другою на фініші була Франція (28,7 секунди відставання; 10 промахів; 1 штрафне коло), третьою - Німеччина (+57,0; 14; 1).

Збірна України, за яку виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна, прийшла четвертою (відставання від переможниць - 1 хвилина 58,5 секунди; 12 промахів; 1 штрафне коло).

Загалом у гонці взяли участь 23 команди.

Сьогодні ж у Нове-Место пройде чоловіча естафета 4х7,5 км. За Україну виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Чеський етап Кубка світу завершиться 8 березня мас-стартами.