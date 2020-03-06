Норвежець Бьо виграв спринт на VII етапі Кубка світу з біатлону, українці - поза топ-20
Перемогу у чоловічій спринтерській гонці на 10 км з двома вогневими рубежами здобув олімпійський чемпіон Йоганнес Бьо з Норвегії, який при точній стрільбі випередив француза Кантена Фійона Має на 22,8 секунди, а свого старшого брата Тар'єя Бьо - на 1 хвилину 01,1 секунди, повідомляє Укрінформ.
Кращим серед українців став Сергій Семенов, який з двома колами штрафу посів 24-е місце. Дмитро Підручний (3 промахи) фінішував 35-м, Антон Дудченко (1) - 48-м, Артем Прима (3) - 49-м. Руслан Ткаленко не стартував.
Загалом у спринті взяли участь 107 біатлоністів.
У програмі чеського етапу Кубка світу також класичні естафети (7 березня) і мас-старти (8 березня).
Заключні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).
На фото: Йоганнес Бьо.