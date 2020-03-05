Німкеня Геррманн виграла спринт на етапі Кубка світу з біатлону в Чехії, Семеренко - 12-а

Сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років в Нове-Место (Чехія) відкрила жіноча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Перемогу здобула німкеня Деніз Геррманн, яка з чистою стрільбою подолала дистанцію 7,5 км за 18 хвилин 51 секунду, повідомляє Укрінформ. Другою також без промахів фінішувала француженка Анаїс Бескон (27,2 секунди відставання), третьою - чешка Маркета Давидова (1 штрафне коло; +49,7 секунди). Кращою серед українок стала Валя Семеренко, яка з одним штрафним колом показала 12-й результат (+1 хвилина 34,7 секунди). Анастасія Меркушина (1 промах) посіла 21-е місце, Юлія Джима (2) - 32-е, Віта Семеренко (2) - 43-тє, Олена Підгрушна (3) - 49-е. Загалом на старт вийшли 98 біатлоністок. Читайте також: Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Место пройде без глядачів У програмі чеського етапу Кубка світу також чоловічий спринт (6 березня), класичні естафети (7 березня) і мас-старти (8 березня). Заключні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня). На фото: Деніз Геррманн.