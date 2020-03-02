Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Место пройде без глядачів

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Место пройде без глядачів на трибунах через загрозу поширення коронавирусу.

Таке рішення прийняла Рада національної безпеки Чехії, погодивши його з Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

"Міжнародний союз біатлоністів завжди підкреслював, що прийме й підтримає будь-які рішення щодо поширення коронавирусй. Тому IBU та чеський організаційний комітет повністю виконають умови, прийняті владою Чехії. На цей момент представники союзу біатлоністів узгоджують з чеською стороною можливість повернення квитків" - повідомили в IBU .

Змагання у Нове-Мєсто пройдуть вже нинішнього тижня, з 5-го по 8 березня. За статистикою, це був найбільш відвідуваний етап Кубка світу.