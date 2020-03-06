Кубок світу з біатлону: сьогодні в Чехії - чоловічий спринт
Укрінформ
На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Место (Чехія) в п'ятницю, 6 березня, відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 км з двома вогневими рубежами.
Україну в спринті представлятимуть Дмитро Підручний (5-й стартовий номер), Артем Прима (15), Сергій Семенов (46), Антон Дудченко (69) і Руслан Ткаленко (103), повідомляє Укрінформ.
Гонка розпочнеться о 18.30 за київським часом.
У програмі чеського етапу Кубка світу також класичні естафети (7 березня) і мас-старти (8 березня).
Заключні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).