Кубок світу з біатлону: сьогодні в Чехії - чоловічий спринт

На сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Место (Чехія) в п'ятницю, 6 березня, відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 км з двома вогневими рубежами.

Україну в спринті представлятимуть Дмитро Підручний (5-й стартовий номер), Артем Прима (15), Сергій Семенов (46), Антон Дудченко (69) і Руслан Ткаленко (103), повідомляє Укрінформ. Гонка розпочнеться о 18.30 за київським часом. Читайте також: Німкеня Геррманн виграла спринт на етапі Кубка світу з біатлону в Чехії, Семеренко - 12-а У програмі чеського етапу Кубка світу також класичні естафети (7 березня) і мас-старти (8 березня). Читайте також: Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Место пройде без глядачів Заключні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).