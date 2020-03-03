Олімпіаду-2020 можуть перенести на кінець року через коронавірус - ЗМІ

На тлі поширення коронавірусу Олімпійські ігри-2020, які мають відбутися влітку у Токіо, можуть бути перенесені на кінець року.

Про це повідомляє AP.

"МОК має право скасувати Ігри лише в тому разі, якщо вони не відбудуться протягом 2020 року. Це можна трактувати так, що Ігри можна відтерміновувати, якщо вони будуть проведені протягом календарного року", - сказала міністр з питань проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року Сейко Хашимото, звертаючись до парламенту.

За її словами, угода між Японією і Міжнародним олімпійським комітетом потенційно дозволяє відтермінувати проведення змагань, які мали розпочатися 24 липня.

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Як повідомлялося, у світі кількість людей, заражених коронавірусом, сягнула 90 937, померло 3117 осіб.