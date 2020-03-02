Як коронавірус залишає нас без спорту

Багато спортивних подій скасовують, переносять, або проводять без глядачів.

У понеділок, 2 березня, стало відомо, що 7-й етап Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто пройде без глядачів. Це пов'язано з поширенням корона вірусу. В Чехії зафіксовано три випадки захворювання, у тому числі у мешканця Нове-Мєсто, який повернувся з Венеції. Етап Кубка світу в Нове-Мєсто відбудеться з 5 по 8 березня. У програмі змагань - чоловічі та жіночі спринти, естафети і мас-старти.

«Це рішення заради національної безпеки, і організаторам змагань доведеться з цим змиритися. З огляду на те, скільки людей планували відвідати гонки, це превентивний захід. На мою думку, іншої альтернативи не було», - сказав у міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек.

Стадіон в Нове-Мєсто - найгаласливіший в календарі Кубка світу і дуже популярний серед вболівальників. Передбачалося, що на цьому тижні гонки в Нове-Мєсто відвідувати більше 25 000 чоловік. Збитки, яких зазнають організатори змагань, оцінюються в 860 тисяч євро.

Раніше оргкомітет змагань в Нове-Мєсто випустив звернення до італійським уболівальникам з проханням не їздити в Чехію. З офіційною заявою виступив і Міжнародний союз біатлоністів (IBU). «Забезпечення безпеки наших спортсменів, глядачів і офіційних осіб - першочергове завдання для нашої організації. Ми прагнемо знизити ризик зараження коронавірусом і мінімізувати зміни в змагальному календарі. IBU продовжує стежити за ситуацією і підтримує регулярні контакти з органами охорони здоров'я», - говорилося в ньому.

Перенесені етапи «Формули-1» вже завдали збитків на 85 мільйонів доларів

Через коронавірус страждають багато спортивних змагань по всьому світу. Майже щодня вносять зміни у календар чемпіонату Італії з футболу. Матчі Серії А планують проводити без глядачів, багато поєдинків переносять на більш пізній термін. Частково пускатимуть на трибуни на півфінал Кубка Італії «Ювентус» - «Мілан». В Англії футболістам забороняють роздавати автографи та тиснути руки вболівальникам. УЄФА скликає термінову нараду по Євро-2020.

Одним з перших скасованих змагань став зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в Китаї. Потім відклали китайський етап «Формули-1», запланований на квітень. Може не відбутися і етап «Формули-1» у В'єтнамі. Під загрозою зриву популярна велобагатоденка «Джиро д'Італія». Вона запланована на травень.

Скасовано перший в сезоні етап Moto GP в Катарі. Скасовано юніорський чемпіонат світу з важкої атлетики. Чемпіонат світу з п'ятиборства, де повинен завершитися відбір на Олімпіаду, перенесли з Китаю в Мексику. Чемпіонати світу з настільного тенісу та шорт-треку в Кореї відкладені на більш пізні терміни. Перенесено матч регбійного Кубка шести націй між Ірландією та Італією.

Без глядачів у вівторок, 3 березня, пройде матч баскетбольної Євроліги між «Міланом» і «Реалом». Також за закритими дверима у вихідні зіграють матч Кубка Девіса між збірними Японії та Еквадору. Тенісним вболівальникам вже повертають гроші за квитки. У США можуть провести без глядачів неймовірно популярне «Березневе безумство» - це фінальна частина студентського чемпіонату США з баскетболу.

Олімпіада-2020: 12 мільярдів доларів витрат і порожні трибуни

У неділю британське видання Daily Mail вийшло з інформацією, що без глядачів можуть пройти і Олімпійські ігри-2020 на Токіо. «Теоретично, проведення змагань за закритими дверима, але з допущеними телевізійними бригадами, допоможе врятувати вже підписані багатомільйонні ТВ-контракти та може стати хорошою альтернативою скасуванню або перенесенню змагань», - пише Daily Mail.

Раніше заступник генерального директора оргкомітету Ігор в Токіо Кацура Ене заявила, що, незважаючи на спалах коронавірусу на території Японії, вносити зміни в план проведення Олімпіади організатори не мають наміру. «Не буде жодних змін, Ігри пройдуть, як і планувалося. Ми навіть не думаємо про те, коли і за яких обставин ми могли б прийняти рішення про скасування або перенесення», - заявила Ене.

Японія, яка витратила на підготовку до Ігор близько 12 мільярдів доларів, прагне спростувати будь-яку інформацію, що змагання можуть скасувати, відкласти або перенести в інше місце через вірус. На даний момент в Японії зафіксовано понад 200 випадків захворювання, викликаного коронавірусом, 5 людей померли. Японські ЗМІ вже повідомляли про те, що Олімпіаду можуть перенести на півроку-рік. Але Ене виступила категорично проти такого варіанту: «Жодних дискусій не ведеться».

За матеріалами іноземних ЗМІ