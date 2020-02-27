Оргкомітет Олімпіади-2020 спростував повідомлення про можливе скасування Ігор

В Токіо слідкують за ситуацією з коронавірусом, але ніяких розпоряджень від МОК не отримували.

Голова оргкомітету Олімпійських ігор-2020 в Токіо Тосіро Муто прокоментував слова члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річарда Паунда про те, що Ігри можуть скасувати, якщо ситуація з коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці, повідомляє AP.

«Наша головна ідея полягає в тому, що ми продовжуємо підготовку до Олімпіади і Паралімпіади відповідно до встановленого плану. Поки ситуацію з коронавірусом важко спрогнозувати, але ми вживемо всіх заходів, щоб Ігри були безпечними.

Ніколи не чули про те, що кінець травня - це крайній термін. Коли ми запитали про це, то отримали відповідь, що це не позиція МОК», - сказав Муто.

«Ігри не відміняються. Але навіть якщо Олімпіаду б скасували, то МОК продовжив би фінансувати спорт і Національні олімпійські комітети. Але планів щодо скасування Ігор немає.

Ми скасовували Ігри в минулому у воєнний час. Це просто питання спостереження за ситуацією», - цитує члена МОК Джона Коутса Sydney Morning Herald.

Нагадаємо, літня Олімпіади-2020 в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.