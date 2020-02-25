Якщо до травня коронавірус не піде на спад, МОК скасує Олімпіаду-2020

Проведення Олімпіади в Токіо під загрозою.

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд повідомив, що літні Олімпійські ігри-2020 на Токіо можуть скасувати, якщо ситуація з новим коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці, повідомляє AP.

«Безумовно все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Тому що потім почнеться завершальний етап підготовки до Ігор: найматимуть охорону, завозитимуть їжу, завершуватимуть облаштування олімпійського селища, готелів, приїдуть журналісти. І якщо цьому етапу підготовки щось заважатиме, то можна думати про скасування всієї Олімпіади.

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Але поки, наскільки я розумію, все йде за планом і Ігри відбудуться. Все говорить про те, що вони пройдуть без проблем. Так що спортсменам потрібно готуватися до Олімпіади. Але нехай вони будуть впевнені - МОК не допустить змагань в умовах пандемії», - розповів Паунд.

У Китаї на коронавірус заразилися вже 77 658 осіб, 2663 з них померли. В Японії від хвороби загинуло 4 людини.

Нагадаємо, літня Олімпіади-2020 на Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.