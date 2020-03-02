Костюк програла бельгійці в основній сітці турніру WTA в Ліоні

Українська тенісистка Марта Костюк (141-та "ракетка" світу) після подолання кваліфікації невдало провела стартовий матч основної сітки турніру WTA International в Ліоні (Франція) із призовим фондом 251 тис 750 дол

У понеділок 17-річна киянка поступилася представниці Бельгії Ісалін Бонавентюр (№118) - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 21 хвилину.

Однак Марта ще не зачохлила ракетку в Ліоні, де також виступить у парній комбінації. Українсько-словацький дует Костюк/Вікторія Кужмова у першому раунді зіграє проти третіх сіяних Оксани Калашникової з Грузії та росіянки Валерії Савіних.