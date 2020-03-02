Ястремська єдина серед українок зберігає місце у ТОП-20 чемпіонської гонки WTA

Даяна Ястремська станом на 2 березня 2020 року є лідером серед українських тенісисток у чемпонській гонці Жіночої тенісної асоціації - WTA Race to Shenzhen.

За підсумками ігрового тижня Даяна Ястремська зберегла за собою 18 місце (482 очки), Еліна Світоліна втратила 11 очок і опустилася на 64-е місце, Ангеліна Калініна стала 66-ю (-4). Про це повідомляє БТУ.

Лідером чемпіонської гонки станом на 2 березня 2020 року залишається американка Софія Кенін, другу позицію утримує іспанка Гарбінє Мугуруса, австралійка Ешлі Барті піднялася на 3 місце.

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Як повідомлялося, Еліна Світоліна (4301 очко) залишилася на сьомій сходинці рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Даяна Ястремська (1835) - на 25-й.

Фото: WTA