Ястремська єдина серед українок зберігає місце у ТОП-20 чемпіонської гонки WTA
Укрінформ
Даяна Ястремська станом на 2 березня 2020 року є лідером серед українських тенісисток у чемпонській гонці Жіночої тенісної асоціації - WTA Race to Shenzhen.
За підсумками ігрового тижня Даяна Ястремська зберегла за собою 18 місце (482 очки), Еліна Світоліна втратила 11 очок і опустилася на 64-е місце, Ангеліна Калініна стала 66-ю (-4). Про це повідомляє БТУ.
Лідером чемпіонської гонки станом на 2 березня 2020 року залишається американка Софія Кенін, другу позицію утримує іспанка Гарбінє Мугуруса, австралійка Ешлі Барті піднялася на 3 місце.
Як повідомлялося, Еліна Світоліна (4301 очко) залишилася на сьомій сходинці рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Даяна Ястремська (1835) - на 25-й.
Фото: WTA