Світоліна зберегла 7 місце в рейтингу WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна залишилася на сьомій сходинці рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) станом на 2 березня.

Світоліну, в активі якої 4301 очко, випереджають австралійка Ешлі Барті (8717), румунка Сімона Халеп (6076), чешка Кароліна Плішкова (5205), Бьянка Ванесса Андреєску з Канади (4555), американка Софія Кенін (4365) та голландка Кікі Бертенс (4335), повідомляє Укрінформ.

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Даяна Ястремська (1835) зберегла 25-й рядок. Третій представник України в першій сотні світового рейтингу Катерина Козлова (658) піднялася на 3 сходинки і посідає 96-е місце.