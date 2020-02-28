Де дивитися матчі 20 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 20-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в п'ятницю, 28 лютого, матчем в Дніпрі.

Поєдинок "Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) о 19.00 покаже телеканал "Уніан-ТВ", повідомляє Укрінформ.

У другий ігровий день туру в суботу, 29 лютого, "Львів" прийматиме "Олександрію" (14.00; "Футбол 2"), чернігівська "Десна" зустрінеться з "Маріуполем" (14.00; "Уніан-ТВ"), а ковалівський "Колос" зіграє з львівськими "Карпатами" (17.00; "Футбол 2").

Завершиться 20-й тур у неділю, 1 березня, матчами луганської "Зорі" з донецьким "Олімпіком" (14.00; "Уніан-ТВ"), полтавської "Ворскли" з донецьким "Шахтарем" (17.00, "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки, "Динамо" - 39, "Зоря" - 37, "Десна" - 33, "Олександрія" - 33, "Колос" - 23, "Маріуполь" - 22, "Дніпро-1" - 19, "Олімпік" - 18, "Львів" - 18, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 12.