Наставник "Шахтаря": Маємо показати з "Вольфсбургом" свій футбол

Головний тренер футболістів "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, яке обрало у суперники українському клубу німецький "Вольфсбург".

За словами наставника донецької команди, головне завдання його підопічних - показати в цьому протистоянні свій футбол, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Вольфсбург" - команда високого рівня, яка виступає у Бундеслізі, в дуже сильному чемпіонаті, - сказав Каштру. - На даний момент суперник на сьомому місці і веде боротьбу за зону Ліги Європи. В останніх 6-ти матчах у "Вольфсбурга" 5 перемог та 1 нічия. У тактичній схемі 4-3-3 клуб досить сильно показує себе у чемпіонаті Німеччини. Ми ще не перейшли до вивчення "Вольфсбурга". З ним дуже важливо показувати свій футбол, не втрачати власної ДНК, володіти м'ячем і шукати правильні шляхи до воріт, добре реагувати на втрату м'яча, високо пресингувати - все це буде вирішальним. Зазначу також, що у "Вольфсбурга" є нападник зростом 197 сантиметрів, який забив 10 м'ячів у Бундеслізі, 2 в Кубку та 2 у Лізі Європи. Команда робить багато подач з флангів. Нам треба бути уважними в цьому аспекті. "Вольфсбург" сильний як колектив ",

Перший матч між "Шахтарем" та "Вольфсбургом" пройде у Німеччині 12 березня, гра у відповідь відбудуться в Україні - 19 березня.