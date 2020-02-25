Сестри Кіченок завершили виступи на турнірі WTA в Катарі
Укрінформ
Українська тенісна пара у складі Людмили та Надії Кіченок зупинилися у другому раунді турніру WTA серії Premier 5 у Досі (Катар) із загальним призовим фондом 3 млн 240 тис 445 дол.
У вівторок сестри поступилися першій сіяній парі Сє Шувей (Тайвань)/Барбора Стрицова (Чехія) - 2:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті рівно годину.
Сьогодні ж до 3-го раунду одиночних змагань у Катарі вийшла 19-тирічна одеситка Даяна Ястремська, яка завдала поразки п'ятій "ракетці" світу американці Софії Кенін, - 6:3, 7:6 (7:4).
Qatar Total Open-2020 завершиться 29 лютого.