Сестри Кіченок завершили виступи на турнірі WTA в Катарі

Українська тенісна пара у складі Людмили та Надії Кіченок зупинилися у другому раунді турніру WTA серії Premier 5 у Досі (Катар) із загальним призовим фондом 3 млн 240 тис 445 дол.

У вівторок сестри поступилися першій сіяній парі Сє Шувей (Тайвань)/Барбора Стрицова (Чехія) - 2:6, 2:6, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті рівно годину. Читайте також: Марченко успішно стартував на “челленджері” у Франції Сьогодні ж до 3-го раунду одиночних змагань у Катарі вийшла 19-тирічна одеситка Даяна Ястремська, яка завдала поразки п'ятій "ракетці" світу американці Софії Кенін, - 6:3, 7:6 (7:4). Qatar Total Open-2020 завершиться 29 лютого.