Марченко успішно стартував на “челленджері” у Франції

Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на турнірі ATP Challenger Tour, який проходить у французькому місті По.

Поєдинок Ілля Марченко (Україна) - Маттіас Бахінгер (Німеччина) першого кола турніру TEREGA Open Pau Pyrénées завершився з рахунком 3:6, 7:6 (10), 6:4. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав майже 2,5 години. У другій партії український тенісист відіграв 2 матчболи і з шостого сетболу перевів гру у вирішальний сет. У третій партії йому вистачило одного брейка, щоб довести матч до перемоги.

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У наступному раунді Ілля Марченко зустрінеться з аргентинцем Марко Трунджелліті (АТР 197).

Фото: Antonio Milesi