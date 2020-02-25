Марченко успішно стартував на “челленджері” у Франції
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на турнірі ATP Challenger Tour, який проходить у французькому місті По.
Поєдинок Ілля Марченко (Україна) - Маттіас Бахінгер (Німеччина) першого кола турніру TEREGA Open Pau Pyrénées завершився з рахунком 3:6, 7:6 (10), 6:4. Про це повідомляє БТУ.
Матч тривав майже 2,5 години. У другій партії український тенісист відіграв 2 матчболи і з шостого сетболу перевів гру у вирішальний сет. У третій партії йому вистачило одного брейка, щоб довести матч до перемоги.
У наступному раунді Ілля Марченко зустрінеться з аргентинцем Марко Трунджелліті (АТР 197).
Фото: Antonio Milesi