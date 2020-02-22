Де дивитися матчі 19 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Чемпіонат України серед команд Прем'єр-ліги після двомісячної паузи повертається на футбольні поля поєдинками 19-го туру.

У суботу, 22 лютого, "Маріуполь" прийматиме луганську "Зорю" (о 14.00 гру покаже телеканал "Футбол 2"), а київське "Динамо" на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського зійдеться з полтавською "Ворсклою" (17.00; "2+2"), повідомляє Укрінформ.

Завершиться 19-й тур у неділю, 23 лютого, поєдинками львівських "Карпат" з "Дніпром-1" (14.00; "Уніан-ТВ"), "Олександрії" з ковалівським "Колосом" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з чернігівською "Десною" (17.00; "Футбол 1") та донецького "Олімпіка" зі "Львовом" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 33, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 18, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.