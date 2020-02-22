"Динамо" перемогло "Ворсклу" у футбольному чемпіонаті України

Футболісти київського "Динамо" обіграли 22 лютого у столиці полтавську "Ворсклу" (2:1) у 19-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на стадіоні імені Валерія Лобановського забили: Віталій Буяльський (50-та хвилина) та Беньямін Вербич (90+1) - у складі динамівців; Руслан Степанюк (62) - у полтавців, повідомляє Укрінформ.

Раніше в суботу луганська "Зоря" обіграла в гостях "Маріуполь" - 2:1.

Голи: Дмитро Мишньов (69) - Михайло Перович (62), Богдан Лєднєв (69).

Завершиться 19-й тур у неділю, 23 лютого, поєдинками львівських "Карпат" з "Дніпром-1" (початок о 14.00, транслює телеканал "Уніан-ТВ"), "Олександрії" з ковалівським "Колосом" (14.00, "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з чернігівською "Десною" (17.00, "Футбол 1") та донецького "Олімпіка" зі "Львовом" (19.30, "Футбол 1").

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Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок (після 18-ти ігор), "Динамо" - 39 (19), "Зоря" - 37 (19), "Десна" - 33 (18), "Олександрія" - 33 (18), "Маріуполь" - 22 (19), "Колос" - 20 (18), "Дніпро-1" - 18 (18), "Олімпік" - 18 (18), "Львів" - 15 (18), "Ворскла" - 14 (19), "Карпати" - 11 (18).

На фото: Беньямін Вербич.